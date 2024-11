Blitz Extinction Rebellion prima di festa forze armate Torino

agenzia

Appeso striscione: "Onorano guerre, distruggono terre"

TORINO, 04 NOV – Blitz di Extinction Rebellion in piazza Castello a Torino prima delle celebrazioni della Festa delle forze armate e dei Caduti. Gli attivisti ambientalisti hanno esposto uno striscione con la scritta “Onorano guerre, distruggono terre” dalle impalcature di Palazzo Madama, dove sono in corso dei lavori, prima dell’alzabandiera previsto per le 10, mentre la cerimonia dell’ammainabandiera è in programma per le 17. Gli attivisti erano assicurati con imbragature di sicurezza. La protesta, spiegano gli ambientalisti mira a denunciare le scelte del governo in materia di spese militari e politiche ambientali. Secondo quanto dichiarato dal movimento, la manovra di bilancio prevede uno stanziamento di oltre 30 miliardi per il ministero della Difesa, mentre vengono ridotti i fondi destinati alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Gli attivisti sottolineano come l’Europa stia affrontando una serie di eventi meteorologici estremi, citando le recenti alluvioni che hanno colpito Valencia, Austria, Germania, Slovacchia e l’Emilia Romagna. “Siamo qui, oggi, per ricordare non solo i caduti delle forze armate, ma tutte le vittime civili delle guerre – spiegano da Extinction Rebellion -. Incluse quelle causate dalle nostre stesse scelte politiche, che alimentano conflitti in tutto il mondo e ritardano gli interventi volti ad affrontare il collasso climatico. È tempo di smetterla – concludono – di onorare i caduti dell’esercito nelle guerre che noi stessi finanziamo e interrompere tutti gli investimenti in armamenti e in progetti fossili”.

