Blitz nel fortino degli Spada a Ostia, tre arresti

In manette due uomini e una donna, sequestrate droga e armi

ROMA, 09 APR – Arrestati dai carabinieri della stazione di Ostia, d’intesa con la Procura, due uomini e una donna, tutti già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. In un’abitazione di via Marino Fasan, area nota agli investigatori come fortino degli Spada, i carabinieri hanno sequestrato circa 174 grammi di crack, un fucile a canne mozze risultato rubato, una pistola a tamburo, priva di matricola, la somma contante di circa 6.000 euro, ritenuta provento di attività illecita, oltre a vari spioncini elettronici e telecamere di videosorveglianza installati nella palazzina e visionabili all’interno dell’abitazione, presumibilmente per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine. I tre sono stati arrestai e portati nelle aule dibattimentali di Piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti.

