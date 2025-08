Blitz proPal al consolato egiziano Milano, otto in questura

agenzia

Vernice rossa, manifesti e la scritta 'rompete l'assedio'

MILANO, 05 AGO – ‘Break the siege’ ovvero Rompete l’assedio è la scritta sullo striscione che gli esponenti di Ultima Generazione e Palestina libera hanno srotolato oggi dopo le 18 davanti al consolato egiziano a Milano dove hanno lanciato vernice rossa contro l’ingresso, attaccato alla recinzione foto di palestinesi uccisi nelle operazioni israeliane. L’azione di protesta, alla fine della quale otto manifestanti sono stati portati in questura, è stata organizzata “per chiedere al governo egiziano, nella persona del console Hisham Mohamed Moustafa El Sherif – spiega in un comunicato Ultima Generazione -, l’apertura immediata del valico di Rafah per poter portare aiuti alle persone della striscia di Gaza stremate da bombardamenti e carestia. La popolazione palestinese, bloccata nella striscia di Gaza, sta affrontando da mesi una grave crisi umanitaria”. “Attualmente – prosegue la nota – il valico viene aperto solo temporaneamente. Human rights watch ha documentato le tangenti richieste dalle autorità di frontiera egiziane come unico mezzo per lasciare la striscia di Gaza”.

