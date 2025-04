Bloccarono il traffico a Milano, giudice assolve 5 attivisti

agenzia

Il blitz ambientalista nell'ottobre del 2022

MILANO, 15 APR – Sono stati assolti perché il fatto non sussiste i cinque ragazzi del movimento ambientalista Ultima Generazione che avevano bloccato il traffico, sedendosi a gambe incrociate sull’asfalto, in via Palmanova a Milano il 6 ottobre del 2022. Lo ha deciso il giudice Maria Alfonso Ferraro al termine del processo con il rito abbreviato per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Lo stesso pm aveva chiesto l’assoluzione per tutti e una condanna a due mesi per il solo tra gli imputati che è anche accusato di violazione di un foglio di via dal comune di Milano. Gli attivisti, difesi dall’avvocato Gilberto Pagani, avevano paralizzato il traffico indossando giubbotti catarifrangenti ed esponendo cartelloni con scritto “No gas e no carbone” e “Politica sorda, tu cosa puoi fare?”

