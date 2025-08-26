Bloccati sul Montasio a 2600 metri, soccorsi 4 escursionisti

agenzia

Operazioni dell'elisoccorso complicate dalle nuvole

TRIESTE, 26 AGO – Sono stati soccorsi nel pomeriggio quattro escursionisti udinesi, tra i 30 e i 35 anni, che si trovavano in difficoltà sugli ultimi 150 metri del canalone Findenegg, via alpinistica che conduce sulla cima del Montasio dal versante Sud-Ovest. Secondo una ricostruzione, i quattro erano partiti al mattino dal versante Nord affrontando la via Amalia e poi hanno deciso di proseguire per la vetta affrontando il canalone aperto da uno dei pionieri dell’alpinismo nelle Alpi Giulie. Probabilmente la stanchezza li ha colti impreparati verso la fine della salita, in corrispondenza di alcuni passaggi su roccette friabili a quota 2600 metri. Dopo la telefonata al Nue 112, sono stati attivati la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, che, una volta raggiunto il campo base, ha imbarcato un tecnico di elisoccorso del Cnsas. Le operazioni sono state complicate dalla nebbia e le nuvole che avvolgevano la cima. Il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato dove le nuvole si erano aperte sulla cresta del Montasio. Da qui il soccorritore, con il peso dello zaino carico di materiali per il soccorso, ha camminato lungo la cresta per circa una ventina di minuti fino alla vetta del Montasio e si è calato verso gli escursionisti, facendoli assicurare con una corda per farli salire. Nel frattempo l’elicottero aveva imbarcato altri due soccorritori per dare rinforzo. Una volta portati in cima gli escursionisti, l’elisoccorso ha potuto imbarcare tutti, soccorritori e soccorsi, in hovering sulla cresta con due rotazioni e portarli ai piani del Montasio. Una decina di altri soccorritori erano stati mobilitati per eventuali ulteriori aiuti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA