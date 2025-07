Bloccati sul Monte Rosa, in salvo anche il secondo alpinista

agenzia

Portato alla Capanna Margherita, ci sono nebbia e nevischio

VERCELLI, 28 LUG – E’ terminato con il recupero del secondo alpinista l’intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese e soccorso alpino della guardia di finanza sulla Cresta Signal, a 4.400 metri sopra Alagna Valsesia (Vercelli), sul Monte Rosa. L’uomo, bloccato da ieri con un altro alpinista, è stato condotto alla Capanna Margherita. Ora si trova al sicuro e al caldo del rifugio, e verrà riportato a valle non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Al momento la zona continua a essere interessata da nebbia e nevischio, per cui non è possibile un’evacuazione tramite elicottero. Il primo alpinista è stato tratto in salvo dopo le 12,30 con l’Elisoccorso e trasportato in ospedale in codice verde; le condizioni meteo non avevano permesso il recupero immediato anche del suo compagno.

