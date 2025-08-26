Bloccato a terra da una decina di vigili dopo lo spray urticante

agenzia

Intervento movimentato su ragazzo a Bologna, con unità cinofila

BOLOGNA, 26 AGO – Una decina di agenti della polizia municipale, tre militari dell’esercito e auto di servizio in mezzo alla strada che paralizzano il traffico di via Marconi, a Bologna. Un’intervento movimentato e deciso per bloccare un ragazzo straniero, al quale poco prima era stato spruzzato spray urticante da parte di un agente della municipale. E’ successo poco dopo le 11.30, con decine di curiosi che hanno assistito e ripreso la scena da film. Il ragazzo, che stando a quanto dice nel video una delle vigilesse intervenute aveva danneggiato un’auto di servizio (“c’hai anche distrutto la macchina”, si sente dire) dopo essere stato raggiunto dallo spray si è buttato per terra, vicino al marciapiede, all’altezza del civico 24. Qui un giovane che passava in bici gli ha passato una bottiglietta d’acqua per pulirsi il viso e il collo. Nel frattempo sono arrivate diverse auto della municipale, tra cui un furgoncino dell’unità cinofila. Una volta in piedi uno degli agenti ha provato a bloccargli le mani e all’improvviso prima in 4 e poi addirittura in 9-10 agenti, con l’aiuto di tre militari dell’esercito, il ragazzo è stato buttato a terra e immobilizzato, ‘sommerso’ dai corpi degli operatori. Così è rimasto ‘placcato’ a terra un paio di minuti, mentre una vigilessa ha fatto scendere un cane dal furgoncino della cinofila e si è avvicinata al ragazzo ancora sovrastato dagli agenti. Alla fine, ammanettato dietro alla schiena, il ragazzo è stato fatto salire su un’auto di servizio e portato via.

