Bloccato da 18 mesi a Gaza, torna nella sua Fidenza

Nel 2023 rifugiato Majed era partito per curare il padre

PARMA, 21 MAG – “Con profonda emozione annunciamo una notizia che aspettavamo da troppo tempo: Majed Al-Shorbaji e la moglie sono riusciti a lasciare la Striscia di Gaza, si trovano in Giordania al sicuro, nell’ospedale italiano ad Amman, e stanno per tornare a Fidenza, nella città che Majed ha scelto come sua casa e che non ha mai smesso di aspettarlo”. Così Davide Malvisi, sindaco di Fidenza (Parma), ha commentato le novità in arrivo dal Medio Oriente. Majed è un 27enne palestinese arrivato in Italia nel 2019: inizialmente accolto dal Centro immigrazione asilo e cooperazione di Parma, grazie al quale è riuscito ad ottenere lo status giuridico di rifugiato, ha trovato un lavoro stabile a Fidenza. Nell’ottobre 2023 Majed è partito per raggiungere il padre malato a Gaza ma pochi giorni è esploso il conflitto. Da allora Majed è rimasto intrappolato, nonostante avesse con sé regolari documenti italiani, un incubo lungo oltre un anno e mezzo. Il primo cittadino di Fidenza spiega: “Ho scritto al ministro degli Esteri Tajani chiedendo un suo diretto intervento, e all’ambasciatore italiano in Israele Luca Ferri. Ho avuto contatti costanti con il Consolato italiano a Gerusalemme, che ha seguito il caso con competenza, sensibilità e determinazione, operando in condizioni spesso estreme, per assicurare una via d’uscita sicura”. Ciac, ente di tutela di cittadini migranti, ha seguito la vicenda sin dall’inizio. “Siamo – fa sapere – pieni di gioia per la fine positiva della storia di Majed ma, allo steso tempo, preoccupati per quello che le persone rimaste a Gaza stanno vivendo: a milioni di innocenti vivono sotto le bombe e rischiando la propria vita ogni giorno. Continueremo a lavorare anche per loro”. L’uscita dalla Palestina di Majed è il risultato di una mobilitazione collettiva che ha coinvolto anche la deputata Paola De Micheli, l’ex senatrice Albertina Soliani e Potere al Popolo. Il 27enne rientrerà in Italia dopo il parto della moglie previsto a inizio giugno.

