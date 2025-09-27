“Blocchiamo tutto”, corteo pro Pal verso aeroporto di Torino

Manifestazioni

In migliaia: "Tra gli obiettivi anche sede Leonardo"

Alcune migliaia di manifestanti sono partiti nel pomeriggio da piazza Crispi a Torino per un corteo pro Palestina diretto all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle. L’iniziativa è organizzata dal coordinamento Torino per Gaza, che annuncia l’intenzione di “raggiungere e bloccare lo scalo”, passando lungo la statale e attraversando Borgaro, con l’obiettivo di toccare anche una delle sedi piemontesi di Leonardo. “A noi non basta che gli aiuti della Flotilla arrivino a Gaza, noi vogliamo che si fermi il genocidio e che venga fermata l’entità sionista di Israele”, hanno detto dal microfono prima di partire. Tra i manifestanti anche un bambino il viso coperto da una kefiah con un’imitazione di una fionda come quelle usate durante l’Intifada. Davanti al corteo alcune centinaia sono in bici, poi il resto delle persone in corteo dietro una grande bandiera palestinese e uno striscione con la scritta: “Fermiamo il Terzo Reich israeliano che ammazza i bambini e i giornalisti”. C’è anche un altro striscione che recita: “Blocchiamo tutto”.