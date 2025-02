Body shaming a sindaca Latina, faranno lavori socialmente utili

agenzia

Matilde Celentano,'ho accettato lettera scuse per offese social'

LATINA, 27 FEB – “Due delle persone che lo scorso 14 ottobre, giorno del mio compleanno, mi avevano offeso sui social in occasione dell’inaugurazione di un parco pubblico, facendo riferimenti al mio aspetto estetico, mi hanno inviato una lettera di scuse, che io ho accettato. Entrambi svolgeranno lavori socialmente utili, in un programma presso una struttura che si occupa della povertà”. Lo ha comunicato pochi istanti fa la sindaca di Latina Matilde Celentano. “Come ricorderete recentemente sono stata vittima di body shaming da parte di utenti Facebook che, nel giorno dell’inaugurazione di un nuovo parco per la comunità, mi hanno offesa personalmente con commenti social riguardanti il mio aspetto estetico, per altro modificato in seguito a cure chemioterapiche, e non per il mio operato da sindaco. In quell’occasione ho deciso di procedere con azioni legali nei confronti degli autori delle offese, difesa dall’avvocato Renato Archidiacono, che ringrazio e che oggi era al mio fianco quando ho voluto comunicare alcune importanti novità”. “Due degli autori delle offese via social, infatti, mi hanno inviato lettere di scuse che ho deciso di accettare. Entrambi hanno preso consapevolezza dell’errore e hanno accettato di svolgere lavori socialmente utili, contribuendo così al benessere della comunità. La mia decisione – sottolinea – vuole essere un messaggio chiaro. Non ho mai avuto intenzione di ottenere un risarcimento, che avrei comunque devoluto in beneficenza, ma di lottare contro ogni forma di body shaming e di violenza verbale a nome di tutte le donne, anche di coloro che non hanno la mia stessa visibilità. Nessuno deve mai sentirsi giudicato o umiliato per come appare”. La sindaca ha anche aggiunto che ci sono anche altre persone ancora in fase di identificazione, con le indagini in corso da parte della procura.

