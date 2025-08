Bollino nero e pioggia, giornata difficile in Alto Adige

agenzia

Code in Autobrennero e in val Pusteria e val Venosta

BOLZANO, 02 AGO – Giornata difficile per chi è in viaggio in queste ore in Alto Adige a causa della giornata da bollino nero in autostrada del Brennero, ma anche a causa della pioggia. In A22 si sono formate lunghe code in direzione confine di stato per il controesodo di turisti tedeschi, mentre in direzione sud a causa di un incidente tra Bressanone e Chiusa. Il traffico è molto rallentato anche in val Pusteria e val Venosta, come a Bolzano e Merano. Molti turisti, vista la pioggia, hanno infatti optato per una visita in una delle due città.

