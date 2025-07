Bologna propone cittadinanza onoraria a bambini di Gaza feriti

agenzia

Monticelli: 'Un gesto simbolico di cura, memoria e giustizia'

BOLOGNA, 16 LUG – Conferire la cittadinanza onoraria per i bambini provenienti da Gaza, “soprattutto quelli bisognosi di cure, di attenzione e di solidarietà”. È la proposta annunciata da Rita Monticelli, consigliera comunale con delega ai diritti umani e al dialogo interreligioso e interculturale, durante la conferenza stampa sull’emergenza umanitaria in Medio Oriente e l’accoglienza a Bologna. “Abbiamo deciso di avviare un iter di delibera per conferire la cittadinanza onoraria ai bambini di Gaza. Bologna vuole così proseguire nella sua tradizione di accoglienza e solidarietà, che non sono solo aperture ma anche posizionamenti politici forti”, ha detto Monticelli. A firmare la proposta sono stati tutti capigruppo della maggioranza, a partire da Giorgia De Giacomi, capogruppo del Pd, ma la delibera è “aperta a tutti i gruppi consiliari, è stata già condivisa con la maggioranza e inviata alla minoranza, perché questo è un gesto collettivo che deve unire – precisa Monticelli – . È una responsabilità condivisa”. Nel suo intervento, Monticelli ha ricordato anche “i bambini ucraini che sono già stati accolti nella nostra comunità” e ha annunciato l’intenzione di “avviare lo stesso percorso anche per loro”. Riferendosi alla situazione a Gaza, Monticelli ha parlato di “un massacro, uno sterminio. Una violazione totale dei diritti umani che resterà come una vergogna nella storia dell’umanità. Ringraziamo – ha aggiunto – tutte le persone che sono scese in piazza per la pace. Il pacifismo non è solo pacificazione, ma ricerca di verità, giustizia, riconciliazione”. La delibera sarà portata in aula il prossimo 28 luglio.

