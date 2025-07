Bolzano, già dieci giorni oltre i 35 gradi e la notte oltre 20

agenzia

Oggi e domani ancora molto caldo, poi temperature in calo

BOLZANO, 03 LUG – In Alto Adige l’estate 2025 si appresta a diventare l’estate dei record. A Bolzano oggi, sono già stati registrati dieci giorni con oltre 35 gradi e dieci notti con la minima di almeno 20 gradi. Lo comunica il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Il record delle cosiddette ‘notti tropicali’, ovvero con almeno 20 gradi, spetta per il momento ancora al 2015 con 29 notti. Domani sarà ancora molto caldo. Anche la giornata di sabato inizierà con il sole. Nel pomeriggio i temporali diverranno però più frequenti. Condizioni simili con sole e temporali domenica. Le temperature saranno in lieve calo. Per lunedì si prevede tempo variabile con tratti soleggiati e rovesci anche temporaleschi e temperature in calo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA