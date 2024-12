Bomba artigianale non esplode, tragedia sfiorata nel Nuorese

agenzia

Ordigno posizionato davanti a casa di due allevatori a Macomer

MACOMER, 19 DIC – Un ordigno artigianale, che fortunatamente non é esploso, é stato posizionato nella notte davanti all’edificio di via Sardegna a Macomer (Nuoro) dove vivono due fratelli allevatori con le loro famiglie. Uno dei due, uscendo di casa stamattina all’alba, si é accorto della presenza della bomba e ha chiamato subito la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato cittadino e gli artificieri dei carabinieri di Nuoro che hanno analizzato l’ ordigno e messo in sicurezza la zona. Gli agenti hanno avviato subito le indagini. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’area è stata completamente interdetta al passaggio di auto e persone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA