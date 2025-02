Bomba carta fatta scoppiare in giardino per Martiri di Foibe

agenzia

E' successo in Lunigiana, nel territorio di Licciana Nardi

LICCIANA NARDI (MASSA CARRARA), 11 FEB – Un ordigno è stato fatto esplodere la sera del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, in un giardino pubblico della Lunigiana dedicato ai Martiri delle Foibe, nel comune di Licciana Nardi (Massa Carrara). Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Non risultano danni a persone. Accertamenti in corso. Repertati i detriti lasciati dall’esplosione. “Purtroppo – scriveva su Fb il vicesindaco Omar Tognini – è avvenuto un episodio grave: un ordigno, presumibilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere all’interno del giardino” di località Terrarossa. “Questo atto vile non ci scoraggerà. Continueremo a difendere la verità storica e a opporci con determinazione a chi nega o minimizza le atrocità del passato. Noi non scordiamo”, “ribadiamo il nostro impegno a continuare a educare e a ricordare. La memoria è il nostro strumento più potente contro l’odio e l’ignoranza. Insieme, continueremo a lottare per un futuro in cui tali atrocità non si ripetano mai più”. Ieri mattina nel giardino era stata posta una corona in una cerimonia per il ricordo delle vittime delle Foibe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA