Bomba d’acqua nel Fucino, grandine devasta campi

Decine di interventi dei vigili del fuoco

PESCINA, 02 LUG – Vigili del fuoco impegnati da qualche ora, tra Pescina e San Benedetto dei Marsi, per una bomba d’acqua che sta interessando i due centri marsicani con allagamenti di fondaci, abitazioni e garage e notevoli danni alle colture. La violenta grandinata, secondo alcuni testimoni, ha assunto le fattezze di un “mini tornado” distruggendo campi di mais, cipolle, carote e altri ortaggi defogliandoli tutti e non rendendoli, quindi, idonei ad essere commercializzati. Poco dopo, il maltempo si è spostato nella zona di Trasacco, con ulteriori danni. “Al momento, non si è in grado di quantificare l’ammontare dei danni che, in ogni caso, sono ingenti – dice il presidente di Coldiretti L’Aquila, Alfonso Raffaele – ci riserviamo di procedere alla richiesta di calamità naturale se, quanto si evidenzia da una prima valutazione, sarà confermato nelle prossime ore”.

