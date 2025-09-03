Bomba d’acqua su Trieste, oltre 60 interventi Vigili fuoco

agenzia

Nubifragio ieri sera, allagamenti, crolla muro di contenimento

TRIESTE, 03 SET – Sono proseguiti per tutta la notte e sono ancora in corso gli interventi dei Vigili del fuoco di Trieste, oltre 60 finora, dopo una bomba d’acqua verificatasi ieri sera che ha causato numerosi allagamenti, black out e il crollo di un muro di contenimento. Oltre a Trieste anche a Muggia, in provincia, si è abbattuto il nubifragio. In rinforzo ai pompieri triestini è giunta una squadra dal comando di Gorizia. Persone bloccate nelle proprie auto su strade allagate, scantinati negozi alloggi e fosse di ascensori allagati, tombini saltati, alberi e muri caduti, piccoli smottamenti, ascensori bloccati con persone all’interno sono state le richieste di soccorso. Immediatamente sono state inviate le squadre disponibili e dalle 20 di ieri sera sono state trattenute in servizio straordinario una ventina di unità di vigili del fuoco smontanti dal turno diurno. Rimangono ancora una quarantina di richieste, giunte dal Nue 112 come differibili, per le quali prima di inviare sul posto le squadre di soccorso gli operatori della sala operativa del comando giuliano verificheranno telefonicamente che l’intervento sia ancora necessario. Come confermato dal bollettino della Protezione civile diffuso alle 7, la situazione meteorologica è in progressivo miglioramento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA