Bomba davanti a palestra a Ostia, indaga l’Antimafia

agenzia

Dell'ex campione di boxe Di Napoli.Gualtieri, massima attenzione

ROMA, 26 GIU – Esplosione la notte scorsa a Ostia davanti alla palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli. E’ accaduto intorno alle 3. Nessuna persona è rimasta ferita. Danneggiati anche alcuni veicoli parcheggiati in strada e la facciata del palazzo. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Sono in corso indagini. “L’esplosione che ha colpito la palestra di via delle Azzorre è un fatto grave, che riporta Ostia in uno scenario inaccettabile di paura e intimidazione. Non possiamo abituarci a serrande distrutte e cittadini evacuati nel cuore della notte”, ha affermato Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico. “Ostia non può svegliarsi con le bombe, è una comunità di cittadini onesti e operosi, che hanno diritto a vivere tranquillamente. Chiediamo un aumento della presenza delle forze dell’ordine per presidiare costantemente il territorio e garantire efficaci azioni di prevenzione”, hanno dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, e i consiglieri di Roma Capitale, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, con il consigliere del Municipio X di Azione, Andrea Bozzi. “Ostia è un territorio che richiede un impegno costante e mirato – ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – come amministrazione siamo pienamente concentrati su questa realtà, con azioni concrete per rafforzare la legalità, la presenza delle istituzioni e, al tempo stesso, valorizzarne le straordinarie potenzialità di crescita. Chi pensa di poter intimidire o imporre le proprie regole con la violenza troverà una risposta ferma da parte di tutte le istituzioni. La sicurezza deve essere garantita, a Ostia come in ogni altro quadrante della città”. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Roma coordinati dai pm dell’Antimafia ed è stato aperto un fascicolo per incendio con l’aggravante del metodo mafioso.

