Bomba nella notte in villaggio turistico su litorale Siniscola

agenzia

Ordigno davanti all'ingresso di un'abitazione, nessuno in casa

SINISCOLA, 31 MAG – Un ordigno è stato collocato e fatto esplodere questa notte, quando mancavano pochi minuti all’una, all’ingresso di una struttura all’interno del villaggio turistico Sos Appentos, in località S’Ena e Sa Chitta, sul litorale di Siniscola, lungo la costa orientale della Sardegna. Al momento dell’esplosione nessuno era in casa. L’ordigno ha divelto la porta principale, danneggiato monili e suppellettili all’interno e la veranda esterna all’ingresso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’edificio colpito. Le indagini per fare luce sul movente dell’attentato e risalire ai responsabili sono affidate ai carabinieri di Siniscola: nessuna pista è esclusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA