Bonfietti, la politica trovi i colpevoli di Ustica

'La magistratura non è riuscita e ha chiesto archiviazione'

BOLOGNA, 27 GIU – “Chiunque sia al governo del Paese deve capire che se non ci riesce la magistratura, ci deve riuscire la politica. Non dico cose fuori dall’ovvietà. Se non ci riesce la magistratura a trovare i colpevoli, che sono internazionali, ci deve riuscire la politica”. Lo ha detto Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, a margine della commemorazione in Comune a Bologna, commentando le carte della Procura di Roma che ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta aperta nel 2008 sulla scorta delle dichiarazioni di Francesco Cossiga. “La magistratura -ha detto Bonfietti- chiede l’archiviazione perché non ha avuto collaborazione, non ha avuto risposte esaurienti ed esaustive dai Paesi amici ed alleati”.

