Boom di nascite in ospedale a Pontedera, 10 bimbi in 24 ore

E poco dopo è nata un'altra bambina

PONTEDERA (PISA), 10 APR – Baby boom all’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera dove nelle ultime 24 ore – dalla notte del 9 aprile alla notte del 10 aprile – sono nati 10 bimbi, sei maschi e quattro femmine: Noar, Noel, Tommaso, Alessandro, Federico, Rebecca, Camilla, Anahat, Martino, Nday Fatou e, poi, poco dopo, alle 10.35 di stamani, si è aggiunta Stella. Lo rende noto la Asl Toscana Nord Ovest rispetto a un ospedale dove nel 2022 ci sono stati 740 parti, e nel 2023 altri 744, per una media giornaliera di poco più di due neonati al giorno. Per questa ‘maratona’ nel reparto maternità di ostetricia e ginecologia la direttrice della struttura Martina Liut e la coordinatrice delle ostetriche Barbara De Santi ringraziano medici, ostetriche, infermiere e operatori socio sanitari (Oss) che “in queste ore hanno avuto molto da fare ma hanno dimostrato la consueta competenza e disponibilità”. “Sono momenti di grande emozione per tutti noi – afferma il personale di ostetricia e ginecologia – perché alla fatica legata ai ritmi intensi di lavoro, si aggiunge la gioia per questi nuovi nati che si affacciano al mondo”. Questi 10 parti in 24 ore rappresentano un’ulteriore conferma della fiducia della cittadinanza verso l’ospedale “Lotti”, che si conferma inoltre attrattivo. E’ un segnale che induce all’ottimismo per il futuro, nonostante il periodo di calo demografico diffuso a livello nazionale e la riduzione delle nascite che si registra nella maggior parte dei territori.

