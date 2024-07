Boraso intercettato, ‘facciamo causa al Comune’

agenzia

Gip, 'l'assessore si era immedesimato con l'interesse privato'

VENEZIA, 17 LUG – “Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al Comune, che ci ha preso per il c… come ho sempre detto”. Sono le parole dell’assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, in una intercettazione telefonica citata nell’ordinanza del gip e definita dal giudice “rivelatrice della completa immedesimazione con l’interesse privato della società Park 4.0 srl da parte dell’assessore, che dovrebbe esclusivamente perseguire l’interesse del Comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il Comune (che in teoria dovrebbe rappresentare)”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA