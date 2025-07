Borseggi a Venezia: Brugnaro a Governo, “correttivi urgenti”

agenzia

Con riforma Cartabia procedibilità a querela "è grosso problema"

VENEZIA, 15 LUG – Correttivi urgenti, a partire dalla procedibilità d’ufficio, vengono chiesti dalla città di Venezia a Parlamento e Governo per combattere il fenomeno dei borseggi ai turisti, vera piaga nella città lagunare. “Non possiamo rassegnarci alla normalizzazione di reati che danneggiano quotidianamente la vita delle persone e l’immagine della città” è la posizione espressa dal sindaco Luigi Brugnaro. Capita a Venezia, ma succede in tutti i grandi centri urbani e turistici. Le difficoltà, sottolinea, “partono dalla riforma Cartabia che, pur animata da principi condivisibili, ha modificato la procedibilità per taluni reati, comportando una sostanziale impunità per gli autori seriali di quelli ‘minori’ procedibili solo a querela”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA