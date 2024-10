Botte alla compagna incinta e minacce, arrestato

agenzia

Arrestato un 50enne a Roma, le spruzzava anche spray sul volto

ROMA, 27 OTT – Ha minacciato, perseguitato e aggredito la compagna incinta, prendendola a calci e pugni, e spruzzandole in un caso anche uno spray sul volto, forse per stordirla. Per questo un 50enne italiano è stato arrestato ieri dalla polizia a Roma. E’ accusato di maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della donna che, dopo l’ennesima aggressione, ha deciso di denunciare ai poliziotti del distretto Casilino. L’uomo l’avrebbe anche minacciata di toglierle il bambino una volta nato e avrebbe continuato con le aggressioni anche dopo che la donna si è trasferita dalla madre lasciandolo. L’ultimo episodio sotto casa nel mese di ottobre quando l’ha presa a calci e pugni.

