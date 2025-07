Botte e stupri sulla ex, 27enne arrestato nel Viterbese

agenzia

A Tarquinia, dopo la denuncia fermato dagli agenti a Milano

ROMA, 05 LUG – La polizia ha arrestato un 27enne italiano con passaporto statunitense, accusato di ripetuti maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni della ex compagna residente a Tarquinia, in provincia di Viterbo. L’uomo, già gravato di precedenti per reati simili, è stato fermato all’aeroporto Linate di Milano mentre rientrava in Italia dagli Stati Uniti dove si era rifugiato. Tutto era cominciato quando la vittima, dopo mesi di soprusi, si era recata al commissariato di Tarquinia, dove aveva raccontato agli agenti l’incubo che ormai da mesi viveva per via dell’uomo che la costringeva a subire una serie di offese, umiliazioni e percosse, oltre ad abusare di lei. In un’occasione era addirittura arrivato a farle sbattere la testa ripetutamente per terra, solo perché lei aveva provato a lasciarlo. L’uomo anche dopo la fine della relazione e perfino dall’estero, dove nel frattempo era scappato, aveva continuato ad inviargli foto e messaggi in cui la minacciava di morte.

