Botte e umiliazioni a disabili, imputati in 12 a Cuneo

Vertici, operatori e infermieri di centro diurno per autistici

CUNEO, 04 LUG – Dodici operatori di un centro diurno per disabili di Cuneo sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti, in riferimento a una serie di episodi che si sarebbero protratti dal 2014 all’aprile 2019. Quindici gli ospiti identificati come vittime dei presunti maltrattamenti, tutti affetti da autismo associato a patologie psichiatriche e alcuni di loro minorenni. Tra gli episodi citati c’è un caso in cui un ragazzo sarebbe stato colpito con una scarpa al volto da uno degli infermieri, mentre una psicologa si sarebbe resa protagonista di una serie di umiliazioni fisiche nei confronti di uno degli ospiti

