Botte per il cellulare, poi il video sui social, 5 denunciati

Due 18enni e tre 17enni, identificati nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 14 AGO – Prima lo avrebbero preso in giro su un autobus. Poi, una volta scesi alla stessa fermata, lo hanno colpito con calci, pugni e alla testa con una bottiglia per poi derubarlo del cellulare e di altri suoi effetti personali: ‘trofei’ mostrati in un video sui social. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, un 19enne, alla stazione dei carabinieri di Reggio Emilia principale, sono state avviate le indagini: grazie alle immagini delle telecamere e al riconoscimento fotografico, i militari dell’Arma sono risaliti ai cinque presunti responsabili: due 18enni e tre 17enni, denunciati per rapina aggravata alla Procura di Reggio Emilia e a quella per i minorenni. Il fatto risale a luglio. L’ulteriore elemento che ha portato all’individuazione dei cinque è stato proprio il filmato sui social che li ritraeva tutti insieme mentre orgogliosamente mostravano il cellulare e gli effetti rapinati al 19enne.

