Botte,minacce,insulti omofobi, incubo per un commesso a Roma

IL giovane ha denunciato ed è stato medicato in ospedale

ROMA, 24 LUG – Botte e insulti omofobi. E’ quanto successo ad un giovane commesso di un centro commerciale di Roma. Il ragazzo, 23 anni, ha denunciato tutto al commissariato di Porta Pia, secondo quanto riportano alcuni siti on line. “Lo scorso 30 giugno mi sono dimesso – racconta il ragazzo – e qualche giorno dopo sono tornato per prendere i buoni pasto”. Il titolare tardava e il ragazzo dice di essere stato improvvisamente aggredito alle spalle. “Mi hanno dato gomitate e preso per i piedi”, spiega e durante l’aggressione è stato bersagliato di insulti omofobi e minacce, “ti soffoco”. Tutto messo nero su bianco nella denuncia presentata in polizia. A fermare l’aggressione dei colleghi. Sul caso indaga la polizia. Il giovane è stato anche medicato al Policlinico Casilino.

