Bottiglie contro turisti in quartiere Ceramiche a Grottaglie

agenzia

Sindaco: 'Spesso atti vandalici di minorenni con adulti'

GROTTAGLIE, 14 AGO – “Solo per pura fortuna non si è verificata una tragedia nel quartiere delle Ceramiche”. Lo denuncia il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, dopo l’ennesimo episodio di inciviltà, con ignoti che hanno lanciato bottiglie di vetro mettendo in pericolo residenti e turisti. “Ogni giorno – afferma – riceviamo segnalazioni corredate da foto da parte di residenti, commercianti e turisti che lamentano l’assenza di sicurezza nelle proprie abitazioni e sulla pubblica via”. “Nonostante tutti gli sforzi che quotidianamente l’amministrazione mette in campo per valorizzare ogni angolo del quartiere delle Ceramiche, siamo amareggiati quanto impotenti dinanzi alla sfacciataggine e all’inciviltà”. Il Comune convocherà un incontro con residenti e artigiani, e successivamente un tavolo con le forze dell’ordine “per decidere le ulteriori azioni da disporre contro quello che è un problema sociale”. “Esprimiamo piena solidarietà – osserva il sindaco – a lavoratori e residenti e invitiamo i genitori a monitorare i propri figli. Spesso gli autori sono minorenni, talvolta persino accompagnati da adulti che partecipano attivamente agli atti di danneggiamento, senza il minimo senso civico”. “Deturpare e imbrattare non è divertimento: è solo inciviltà e maleducazione”, conclude D’Alò.

