Botulino,dimessi tutti i pazienti ricoverati in ospedale Cosenza

Commissario Azienda, i medici sono stati veramente bravi

COSENZA, 23 AGO – Sono stati tutti dimessi i 28 pazienti che erano stati ricoverati nelle settimane scorse nell’ospedale di Cosenza per un’intossicazione da botulino. “La diagnosi precoce – ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il Commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar – è stata la chiave e i medici dell’Annunziata sono stati veramente bravi perché in caso di botulino è una lotta contro il tempo. Non abbiamo avuto alcun decesso grazie ad una gestione sanitaria clinica e organizzativa impeccabili”. ”Si farà un convegno su questo tema – ha aggiunto De Salazar – perché c’è una casistica importante. Abbiamo gestito 28 casi e il botulino è un qualcosa che tutti conosciamo, ma del quale non si sentiva parlare da anni e quindi vale la pena organizzare un congresso scientifico per migliorare le buone pratiche sulla gestione di questi fenomeni. Il nostro ospedale é un orgoglio per la Calabria”.

