Botulino:Pm non sequestra prodotto,problema somministrazione

agenzia

Revocato il provvedimento dopo primi esami su alimenti

(v.: ‘Intossicati da botulino: sequestro…delle 11.13) (ANSA) – PAOLA, 08 AGO – La Procura della Repubblica di Paola ha rinunciato ad effettuare il sequestro, su tutto il territorio nazionale, di un prodotto commerciale per stabilire eventuali contaminazioni da botulino che sarebbero all’origine delle intossicazioni verificatesi nel cosentino. Il provvedimento, disposto stamani, è stato poi revocato perché, secondo quanto si è appreso, la Procura ritiene che il problema non sia nel prodotto in se ma nella somministrazione. Una decisione scaturita, probabilmente, dai primi esami effettuati anche dall’Asp su tutti gli alimenti trovati nel food tracker a Diamante al quale si sono rivolte le persone poi intossicate.

