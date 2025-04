Boy-scout soccorsi a 1200 metri di quota in provincia di Como

agenzia

Principio di ipotermia per uno dei ragazzi

COMO, 17 APR – Un gruppo di 25 boy-scout provenienti da Milano (22 minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni e tre accompagnatori maggiorenni) è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18, sul Monte Boletto, sopra Como. Il gruppo è stato sorpreso dal maltempo a un’altitudine di circa 1.200 metri. Gli scout hanno chiesto l’intervento dei mezzi di soccorso quando uno dei ragazzi, 14 anni, ha iniziato ad accusare un principio di ipotermia. Sono intervenuti carabinieri, personale del soccorso Alpino del Triangolo Lariano e della Stazione Lario Occidentale Ceresio, a cui si sono aggiunti l’elisoccorso di Milano e l’elicottero dei vigili del fuoco. Mentre il giovane in ipotermia veniva trasportato dall’eliambulanza all’ospedale Sant’Anna di Como, l’elicottero dei vigili del fuoco provvedeva a riportare a valle il resto del gruppo, compiendo più voli in quota. Gli scout sono tutti in buone condizioni, compreso il ragazzo trasportato per accertamenti in ospedale.

