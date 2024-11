Branco di giovanissimi picchia due fratellini nel Cesenate

agenzia

Cinque minorenni di Longiano denunciati, vittime 13enne e 15enne

CESENA, 28 NOV – Cinque minorenni di età compresa fra 13 e 15 anni, tutti residenti a Longiano, nel Cesenate, sono stati denunciati dai carabinieri all’Autorità giudiziaria minorile per i reati di lesioni personali aggravate, violenza privata minaccia e percosse per una aggressione avvenuta durante la ricorrenza di Halloween ai danni due coetanei. Secondo quanto ricostruito, approfittando della confusione e della ressa per i festeggiamenti, il gruppo di giovanissimi ha deciso di prendersela con i ragazzini più piccoli. Travisati con maschere stile horror, i ragazzini a un certo punto hanno preso di mira, senza alcun motivo, un 13enne, che hanno circondato e iniziato a minacciare e insultare. Il fratellino più grande di questi, 15enne, è intervenuto in sua difesa ma il gruppetto violento li ha aggrediti e picchiati entrambi. Ad avere la peggio è stato il 15enne, colpito con calci, pugni e una testata in volto. Gli aggressori si sono dileguati mentre entrambe le vittime sono finite in pronto soccorso. Il 15enne per le lesioni subite a causa dell’aggressione è stato anche operato al volto e ha avuto una prognosi di 30 giorni. I Carabinieri, attivati dalla denuncia presentata dai genitori delle vittime, hanno individuato i componenti della “banda” e li hanno così denunciati.

