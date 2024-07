Branco di oltre 200 delfini avvistato al largo di Ischia

agenzia

Filmati dall'associazione Oceanomare Delphis Onlus

NAPOLI, 22 LUG – Un avvistamento naturalistico straordinario: un gruppo di oltre 200 delfini, che nuotavano insieme al largo di Ischia in direzione dell’isola di Ventotene, sono stati avvistati e filmati il 15 luglio scorso dall’equipaggio dello Jean Gab, il veliero dell’associazione Oceanomare Delphis Onlus. L’incontro con i mammiferi marini, della specie Stenella coeruleolaba (comunemente nota come Stenella striata), è avvenuto nel corso della missione di monitoraggio delle aree marine protette di Ischia e Ventotene che lo Jean Gab effettua quotidianamente: quasi a metà strada tra le due isole il grande gruppo di delfini prima si è avvicinato al veliero da poppa e poi lo ha raggiunto e superato con un’andatura detta “porpoising”. Questa particolare modalità di nuoto permette ai delfini di ridurre la resistenza dell’acqua saltando sopra la superficie ed aumentando così la velocità. Nel Mediterraneo vengono talvolta confusi con i delfini comuni (Delphinus delphis) sebbene siano facilmente riconoscibili per il caratteristico motivo del mantello striato, con linee chiare e scure. La stenella striata è una specie pelagica che popola le acque temperate e tropicali di tutti gli oceani mentre nel mare Mediterraneo, dove è considerata il cetaceo più diffuso, se ne stima attualmente una popolazione di circa 750.000 individui. L’associazione Oceanomare Delphis, che ha base operativa ad Ischia, si dedica anche allo studio approfondito delle dinamiche delle popolazioni marine e alla attività di diffusione delle corrette pratiche dell’approccio con l’ecosistema marino e della sua difesa e conservazione

