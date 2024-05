Branco picchia due giovani per rapinarli, quattro arresti

agenzia

Anche tre minori denunciati

GENOVA, 28 MAG – Circondati dal branco, presi a cinghiate e bastonate per rapina nella centralissima piazza De Ferrari. L’aggressione risale al 14 aprile e ieri la squadra mobile ha arrestato quattro persone, tra i 16 e i 30 anni, tutti di origine magrebina. Altri tre minorenni sono stati denunciati Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due vittime sono state accerchiate dal gruppo, prese a cinghiate e a colpi di arbusti per rubare una collanina d’oro. I due sono stati portati all’ospedale con ferite giudicate guaribili in 4 e 10 giorni. La violenza è stata fermata dagli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: il branco al loro arrivo si è dileguato facendo perdere le tracce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA