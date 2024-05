Brennero: 80 km di coda di tir dopo festività in Austria

agenzia

Il traffico leggero invece scorre sulla corsia di sorpasso

BOLZANO, 10 MAG – Una coda di tir lunga ottanta chilometri si è formata questa mattina sull’autostrada del Brennero in direzione valico, dopo il divieto di circolazione ieri in Austria per la festività dell’ascensione di Christo. Il traffico pesante a tratti comunque è solo rallentato, mentre quello leggero viaggia senza grossi problemi sulla corsia di sorpasso.

