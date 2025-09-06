Breve ritorno del caldo ma da martedì pioggia: ecco dove

Meteo

Domenica e lunedì sole e caldo, poi una perturbazione atlantica

Un breve ritorno del caldo, con picchi fino a 37 gradi, è atteso da domenica ma sarà di breve durata perché già da martedì una perturazione atlantica porterà pioggia a partire dalle regioni settentrionali. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Nelle prossime ore, si legge nella nota, si prevede tempo “ottimo ovunque” e “senza afa”. Da domenica è atteso un aumento delle temperature, con valori “oltre i 32°C al Centro-Sud e tra i 27 e i 29°C al Nord”.