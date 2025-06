Brigata alpina Taurinense si esercita con Legione straniera

agenzia

Guastatori alpini in Provenza con i legionari francesi

TORINO, 05 GIU – Il 32/o genio della Brigata alpina Taurinense si esercita con la Legione straniera. Si da è poco conclusa in Provenza una serie di attività di training che hanno visto in addestramento congiunto in montagna il 32/o reggimento genio guastatori dell’Esercito italiano e il secondo Régiment Étranger du Génie della 27/a Brigata di fanteria da montagna francese. Per sei giorni i militari di entrambe le unità hanno operato “in condizioni di massimo realismo, con l’obiettivo di consolidare la capacità di vivere, muovere e combattere all’interno di scenari complessi e ad alta intensità”. I genieri alpini e i legionari hanno affrontato un itinerario tattico di oltre 120 chilometri con uno sviluppo verticale di circa 2500 metri spaziando dalla pianificazione e condotta di operazioni tattiche a livello squadra e plotone al superamento di ostacoli, dalla ricognizione di itinerari alla realizzazione di caposaldi, fino alle sessioni di tiro con armamento individuale. La collaborazione tra l’Esercito italiano e quello francese si inseriscono nel progetto del comando Brigata bi-nazionale: un’unità mista, non permanente, adattabile all’assolvimento di missioni in ambito internazionale che raccoglie in sé l’expertise delle due unità, la Taurinense e la 27a Brigata transalpina.

