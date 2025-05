Brugnaro, ‘deluso ma aspettavo richiesta rinvio a giudizio’

agenzia

'Ci voleva coraggio a dire 'non abbiamo trovato niente''

VENEZIA, 13 MAG – “Devo dire che sono deluso ma me l’aspettavo. Ci voleva tanto coraggio per dire dopo anni d’inchiesta ‘non abbiamo trovato niente’, perché di questo si tratta”. Lo ha affermato oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, commentando la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della repubblica, nell’inchiesta, per corruzione. “Sarebbe giusto – ha proseguito Brugnaro – che poi alla fine qualcuno ne rispondesse, perché poi nelle carte non c’è niente. Abbiamo un unico accusatore (l’imprenditore trevigiano Claudio Vanin, ndr), addirittura una signora che lo sosteneva ha ritrattato tutto. La credibilità di questa persona è sotto zero, tutto si basa su quel che dice questa persona che ha interesse a farsi pagare un progetto da 3 milioni. Io più di questo non so, perché non ho fatto davvero niente. Cercherò di tenere tutto nell’ambito del processo, perché io sono fiducioso nella magistratura. Semplicemente dico che non auguro a nessuno quel che è successo a me. Poi resto a disposizione, so di avere il cuore limpido e pulito, continuerò a fare il mio lavoro perché ho avuto un mandato importante dai miei elettori, ho fatto delle promesse e voglio finire il lavoro che ho fatto, devo dire – ha concluso – che in certi momenti ho la morte nel cuore, per il mio onore soprattutto”.

