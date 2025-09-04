Brugnaro, legame speciale di Armani con Venezia e Festival

agenzia

Il cordoglio: 'Due anni fa gli consegnai il Leone d'Oro'

VENEZIA, 04 SET – “Con la scomparsa di Giorgio Armani, l’Italia e il mondo perdono un uomo che ha saputo interpretare e reinventare l’eleganza, trasformandola in una vera impresa culturale ed economica. La sua figura imprenditoriale resterà un punto di riferimento non solo per la moda, ma per l’intero Made in Italy, capace di unire creatività, qualità e passione per il lavoro. Valori che ha saputo portare anche nel mondo dello sport, perché ‘favorisce lo spirito di squadra e il senso della comunità che è alla base della vita civile'”. Lo dichiara il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in una nota in cui esprime il cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Giorgio Armani. “Ho avuto l’onore, nel 2023, di consegnargli a Venezia il Leone d’Oro forgiato nelle fornaci di vetro di Murano – ricorda Brugnaro -. Un riconoscimento che come città abbiamo voluto tributare a un grande italiano, che ha saputo dare valore al talento e all’ingegno dei nostri artigiani portandoli su scala internazionale. Giorgio Armani ha avuto un legame speciale con Venezia e con il suo Festival del Cinema, un rapporto che ha sempre alimentato e celebrato nel corso della sua straordinaria carriera. A nome della Città di Venezia e mio personale esprimo le più sentite condoglianze ai suoi cari, ai collaboratori e a tutto il Gruppo Armani”.

