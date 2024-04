Brutto tempo fino a giovedì poi migliora

agenzia

Tanta pioggia e forte vento. Torna a nevicare sulle Alpi

ROMA, 26 MAR – Sarà brutto tempo fino a giovedì. È quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il passaggio del ciclone, previsto da giorni e confermato da tutti i modelli meteorologici, consisterà principalmente in due impulsi: un fronte caldo porterà dapprima fenomeni moderati su gran parte dell’Italia fino a stasera, poi un fronte freddo ancora più intenso attraverserà il nostro Paese da ovest verso est tra mercoledì e giovedì mattina. “Nelle prossime ore – afferma – avremo piogge diffuse e anche la neve sulle Alpi fino a quote basse per il periodo, intorno ai 900 metri di quota. I venti saranno in rinforzo in prevalenza di Scirocco e questo manterrà temperature elevate all’estremo Sud, anche oltre i 25°C”. Mercoledì il fronte freddo causerà un calo termico, temporali e locali grandinate. La neve cadrà sulle Alpi oltre i 1100-1200 metri. I venti saranno ancora burrascosi. Da giovedì, anche se il contesto è comunque variabile, sono previste le prime ampie schiarite e le temperature torneranno a salire. Il Venerdì Santo è previsto instabile solo sui monti del Nord e via via più caldo ovunque, sabato instabile solo al Nordovest con temporali, soleggiato e caldo altrove. Nel dettaglio: – Martedì 26. Al nord: cielo coperto con pioggia e neve sulle Alpi. Al centro: spiccatamente instabile con precipitazioni sparse. Al sud: piogge sparse. – Mercoledì 27. Al nord: maltempo, specie al mattino, migliora entro sera. Al centro: rovesci e temporali sparsi (anche forti) alternati a schiarite. Al sud: peggiora fortemente nel pomeriggio. – Giovedì 28. Al nord: instabile. Al centro: a tratti instabile. Al sud: miglioramento. – Tendenza: venerdì e sabato con più sole

