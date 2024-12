Bucci, ecco il Memoriale del Ponte Morandi

agenzia

Sarà inaugurato il 15/12

GENOVA, 06 DIC – “Ecco le immagini del Memoriale del Ponte Morandi che il 15 dicembre sarà ufficialmente inaugurato. Un luogo nato per custodire la memoria, raccontare la storia e accogliere le emozioni di un’intera comunità e di tutti i visitatori. I lavori sono quasi ultimati, uno spazio pronto a diventare un simbolo di riflessione e speranza per ricordare per sempre le vittime di quel tragico 14 agosto 2018”. Lo ha annunciato in un post il presidente ligure Marco Bucci pubblicando alcune fotografie del memoriale.

