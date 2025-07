Buio, forte pioggia e vento impetuoso su Milano

agenzia

Chiamate ai vigili del fuoco. Paratie allestite a parco Lambro

MILANO, 06 LUG – Una forte pioggia, accompagnata da un vento impetuoso si sta abbattendo su Milano con cielo coperto, quasi notturno. Sono numerose le telefonate che stanno giungendo alla centrale dei vigili del fuoco che segnalazioni soprattutto di oggetti e alberi pericolanti pericolanti. L’allerta di forti temporali era preannunciata da alcuni giorni dalla protezione Civile del Comune di Milano che ha già attivato la vasca di laminazione per scongiurare l’esondazione del Seveso. In previsione della pioggia in via Vittorini, nel quartiere di Ponte Lambro, sono già state posizionate le barriere mobili per proteggere il quartiere in caso di risalita livelli del Lambro.

