Bulli e razzisti, a Roma un oratorio a numero chiuso

Picchiato prete africano. Parroco, 'devo tutelare bravi ragazzi'

ROMA, 06 MAR – Bullismo, atti vandalici, bestemmie e parolacce nel campetto della parrocchia, e persino una aggressione razzista ai danni del viceparroco di origine africana: per questo il parroco di Santa Maria Regina dei Martiri a Dragona, periferia sud di Roma, ha detto basta ai giovani violenti e maleducati che ‘occupano’ gli spazi della chiesa e ha deciso che da qui in avanti l’oratorio sarà ‘a numero chiuso’: ogni minorenne che vorrà entrare dovrà fornire nome e cognome e recapito telefonico di uno dei genitori. “Devo tutelare i bravi ragazzi”, ha detto il parroco. La vicenda è riportata questa mattina sulle pagine romane del Messaggero. Non è la prima misura di sicurezza e di decoro che il parroco, Don Daniele, ha messo in atto nella sua chiesa. Un paio d’anni fa il sacerdote aveva già installato un cancello davanti al sagrato, dove spesso bivaccavano i giovani la notte lasciando rifiuti e bottiglie vuote, mentre contro gli atti di bullismo e le scorribande ha fatto installare le telecamere di sicurezza. Settimane fa uno di questi ragazzi ‘difficili’ aveva lanciato addosso a una volontaria una sigaretta elettronica, colpendola a pochi centimetri da un occhio. Domenica scorsa l’altro gravissimo episodio: il viceparroco don Exùpery, originario della Tanzania, è stato accerchiato da una ventina di minorenni, insultato con epiteti razzisti e perfino schiaffeggiato. Don Daniele per il momento non ha denunciato nessuno, ma si riserva di segnalare ai carabinieri di Acilia qualsiasi atto contro la legge: “L’oratorio è frequentato da tanti bravi ragazzi ma anche da una minoranza che viene da famiglie difficili – dice il sacerdote al quotidiano – Questa è una parrocchia di frontiera in una piazza di spaccio. Non è facile vivere in questa zona senza punti di aggregazione per i ragazzi” ma, sottolinea, “io devo tutelare il resto dei bambini e dei ragazzi che frequentano l’oratorio e il campetto”. La decisione del parroco, a quanto riportato, è stata accolta con favore dalle famiglie.

