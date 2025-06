Buoi sulla folla, annullata la festa del Maggio di Accettura

agenzia

La decisione del sindaco dopo i quattro feriti di ieri sera

ACCETTURA, 10 GIU – In seguito al ferimento, ieri sera, causato da alcuni buoi, spaventati dai fuochi di artificio, di almeno quattro persone – una delle quali in maniera grave – è stata annullata la festa del Maggio di Accettura (Matera) che oggi avrebbe dovuto vivere il suo momento clou. La decisione è stata presa dal sindaco, Alfonso Vespe, il quale ha precisato che si terranno solo le funzioni religiose in onore del patrono del paese della collina materana, San Giuliano Martire. Ogni anno ad Accettura per la festa del Maggio arrivano diverse migliaia di persone. Ieri sera il ferimento delle persone, travolte dai buoi, è avvenuto nella piazza principale del paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA