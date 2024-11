Bus di Mestre, altri sei mesi di indagini

agenzia

Inchiesta "complessa", la Procura chiede più tempo

VENEZIA, 02 NOV – La scadenza dei termini per le indagini sarebbe domani, ma la pm Laura Cameli della Procura ha già inoltrato all’ufficio gip di Venezia la richiesta di proroga di sei mesi. L’inchiesta, come scrivono i quotidiani locali, è quella della tragedia del bus di Mestre, precipitato il 3 ottobre di un anno fa dal cavalcavia superiore che collega Mestre a Marghera, causando 22 vittime e 14 feriti. Le perizie a veicolo e viadotto non hannno ancora indicato una causa precisa. Restano quattro gli indagati dell’inchiesta. Escluso un malore dell’autista, gli accertamenti tecnici sul bus elettrico e sul cavalcavia non avrebbero individato una causa certa dell’accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA