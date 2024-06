Bus Mestre: chiusa la fase delle perizie sull’incidente

agenzia

Il Procuratore Bruno Cherchi incontra la stampa

VENEZIA, 21 GIU – La fase delle perizie sull’incidente sull’incidente del 3 ottobre scorso quando precipitò il bus de La Linea da un cavalcavia a Mestre causando 22 morti e 15 feriti dovrebbe essere conclusa. Su questo argomento ci sarà un incontro con la stampa convocato dal Procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, alle ore 11.00 di oggi. Le varie perizie riguardavano l’autopsia sul corpo dell’autista, unica vittima italiana, e gli approfondimenti sul cuore, che avrebbero escluso un malore. Quindi quelle sul cavalcavia inerenti al sedime stradale e alla tenuta del vetusto guardrail e una sua apertura legata agli accessi per manutenzione, le telecamere e la scatola nera di bordo (questa in un cloud a Francoforte in Germania) e la tenuta dei braccetti dello sterzo. Per la tragedia sono indagati tre funzionari del Comune di Venezia e l’amministratore delegato de La Linea.

