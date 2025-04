Bus travolge monopattino a Reggio Emilia, muore 30enne

agenzia

L'incidente è avvenuto a ridosso del centro storico

REGGIO EMILIA, 29 APR – Incidente mortale stamattina a Reggio Emilia, dove un ragazzo di 30 anni ha perso la vita investito da un autobus mentre viaggiava su un monopattino. È successo intorno alle 7 in via Turri all’angolo con via Emilia Ospizio, a ridosso del centro storico. La vittima è di origine straniera, ma non è ancora stata identificata. Il ragazzo è morto sul colpo, ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario giunto in ambulanza è risultato vano. Sul posto anche vigili del fuoco e la polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità. L’incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali.

