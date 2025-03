Cadavere di una donna recuperato in mare a Cagliari

agenzia

Nelle acque di Cala Fighera, da accertare le cause della morte

CAGLIARI, 19 MAR – Il cadavere di una donna è stato recuperato dalla Guardia costiera nelle acque di Cala Fighera, a Cagliari. L’allarme è stato lanciato da una persona che ha notato il corpo galleggiare. Sul posto è stata subito inviata una motovedetta della Capitaneria di porto, che ha recuperato il cadavere e l’ha portato al molo del porto di Cagliari, in piazza Deffenu, dove ha sede la Guardia costiera. Sul posto è arrivato anche il medico legale Roberto Demontis, con la polizia scientifica e la Squadra mobile della Questura di Cagliari. Al momento non si conosce l’identità della donna e si attendono gli accertamenti del medico legale per accertare le cause della morte.

