Cadavere donna sul Serio, non riscontrati segni morte violenta

Ritrovamento sul greto nel fiume nella Bergamasca. Indagano cc

BERGAMO, 06 APR – Giallo nella Bergamasca. Questa mattina ad Alzano Lombardo, nella bassa Valle Seriana, è stato trovato il cadavere di una giovane donna – sul quale secondo i primi riscontri, è stato spiegato dai carabinieri in una nota, non vi sono segni riconducibili a una morte violenta -, la cui identità non sarebbe ancora stata accertata. Il ritrovamento e il relativo allarme sono scattati attorno alle 10, quando alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita nel greto del fiume Serio, in un tratto sassoso. Il ritrovamento è avvenuto sulla sponda nel territorio di Alzano, al confine con il comune di Ranica, nei pressi di un cavalcavia di una statale che collega i due centri abitati. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del corpo senza vita che, dai primi rilievi, potrebbe avere un’età compresa tra i 30 e i 35 anni. L’identità non sarebbe ancora nota. I carabinieri del reparto investigativo del Comando provinciale di Bergamo, coordinati dalla Procura, hanno avviato gli accertamenti del caso, in primis per risalire all’identità della vittima e poi per capire le cause e le circostanze del decesso. Al momento, comunque, nessuna pista viene esclusa da chi indaga. Resta certamente però da capire la causa del decesso e se vi sia il coinvolgimento di altre persone e comunque cosa sia accaduto. Al momento non sono state rese note altre informazione dagli inquirenti.

